Schwerpunkt »Liebe«

Melodie & Rhythmus 4/2021

Titelthema: Liebe

In der bürgerlichen Gesellschaft gilt sie als die wahrhafte Erfüllung des individuellen Daseins und höchstes privates Glück. Marxistische Künstler und Philosophen hingegen betrachten die Liebe vor allem als Produzentin, die uns zu »einer großen universellen Familie vereint, in der alle Menschen Genossen sind«, wie die sowjetische Schriftstellerin Alexandra Kollontai schrieb. Solange aber der Kapitalismus herrscht, kann die Liebe sich nicht frei entfalten: Ob für die Massenproduktion von Kitsch in der Kulturindustrie oder für die Lovebombing-Kampagnen rechter Demagogen – weil alle Menschen sich nach ihr sehnen, kann sie allzu leicht als heiß begehrte Ware vermarktet und instrumentalisiert werden. Wie der Kulturkritiker Georg Seeßlen in dieser Ausgabe in einem Bericht über einen fiktiven »Futurologischen Weltkongress« zeigt, ist die Liebe durch eine fehlgeleitete Robotisierung und Virtualisierung unserer Lebensw...