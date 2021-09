Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bücher mit kleinen Mängeln … … zum unschlagbaren Preis Christoph Butterwegge/Kuno Rinke (Hg.) Grundeinkommen kontrovers Plädoyers für und gegen ein neues Sozialmodell Über das bedingungslose Grundeinkommen wird seit Jahren in vielen Ländern kontrovers diskutiert. Es geht um einen steuerfinanzierten Universaltransfer, den sämtliche Bürger zwecks Sicherstellung ihres Lebensunterhalts ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Verpflichtung zur Erwerbsarbeit erhalten sollen. Letztlich erweist sich die Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen als Prinzipienstreit, in dem es den Kontrahenten um tragende Wertvorstellungen hinsichtlich der künftigen Gesellschaftsentwicklung geht. Der Autor zeichnet den Diskurs nach. n Beltz-Juventa-Verlag, 216 Seiten, 7,00 Euro Hans Weiss/Ernst Schmiederer Asoziale Marktwirtschaft Insider aus Politik und Wirtschaft enthüllen, wie die ­Konzerne den Staat ausplündern Mehr und mehr multinationale Konzerne verlagern ihre Geschäftssitze dorthin, wo sie am wenigsten Abgaben entrichten müssen. Dabe...

Artikel-Länge: 7903 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen