Verbrechen gewürdigt

Es gibt immer noch viele Straßen in Berlin, die an wenig ehrwürdige Kapitel der deutschen Geschichte erinnern. Die Spanische Allee in Berlin-Zehlendorf ist ein gravierendes Beispiel dafür. Einst Wannseestraße genannt, wurde sie von den Nazis am 6. Juni 1939 zu Ehren der »Legion Condor« in Spanische Allee umbenannt. Diese Truppe hatte dem Putschistengeneral Francisco Franco in Spanien zur Seite gestanden. »Die Tafel, die erklärt, warum die Spanische Allee so heißt, ist im Original noch da«, erklärte der spanische Forscher Jaime Martínez Porro gegenüber junge Welt. Er ist Mitglied der spanischen Vereinigten Linken in Berlin sowie im Vorstand von Die Linke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. »Spanien war der Übungsplatz für spätere Verbrechen des Zweiten Weltkriegs«, erinnerte Martínez Porro.

Linke-Vorstoß blockiert

Ursprünglich war bereits 2019 in der Bezirksverordnetenversammlung über den Vorschlag von Die Linke abgestimmt worden, die Straße der Freundschaft zwis...