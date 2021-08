Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Durchaus was zu holen« Im Kleinen erfolgreich: KPÖ punktet auf kommunaler Ebene. Auf Bundesebene nur geringe Rolle. Ein Gespräch mit Max Zirngast Ina Sembdner Am 26. September finden in Graz Gemeinderatswahlen statt. Sie gehören zu den 15 Kandidatinnen und Kandidaten der Kommunistischen Partei Österreichs. Mit welchem Ansinnen haben Sie sich aufstellen lassen? Insgesamt werden wir als KPÖ Graz mit den Bezirkslisten über 160 und für den Gemeinderat 96 Kandidatinnen und Kandidaten haben. Bei mir ist es prinzipiell so, dass ich immer gute Beziehungen zur KPÖ gehabt habe, seit ich zurück bin aus der Türkei. Diese haben sich vertieft, und letzten Endes wurde ich dann gefragt, ob ich kandidieren will – und ich habe zugesagt. Die KPÖ ist seit 23 Jahren durchgehend in der Stadtregierung vertreten – auf ihrer Webseite heißt es: ein Unikum im deutschsprachigen Raum. Was macht Ihrer Meinung nach diese Stabilität aus? Ab den späten 80ern – in einer sehr schwierigen Zeit für die kommunistisch-sozialistische Bewegung – wurde von einem Kern von Aktiven eine sehr konsequente Arbeit gemacht, vor allem zur Miet- und Wohnfrage, die...

