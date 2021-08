Auf dem Papier neutral

Mehr als 28.000 Soldatinnen und Soldaten aus 26 NATO-Staaten und Partnerländern wurden im Frühjahr Richtung Osteuropa transportiert. Dort versammelten sie sich zu einem der größten Militärmanöver seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wie es in den wenigen Stellungnahmen zu »Defender Europe 21« hieß. Die von der US-Armee angeführten Übungen gingen über mehrere Wochen. Bis auf Serbien nahmen sämtliche Staaten Südosteuropas an der Übung teil – alle anderen europäischen Länder waren auch dabei. Österreich beteiligte sich zwar nicht direkt an den Kriegsspielen, der per Gesetz verankerte Neutralitätsbegriff wurde jedoch mindestens extrem gedehnt. An die 800 Militärfahrzeuge mit etwa 2.000 Soldaten fuhren zwischen dem 7. Mai und dem 21. Juni durch die Alpenrepublik – »auf der Straße und per Eisenbahn, von Deutschland über Österreich nach Ungarn sowie nach Slowenien und retour«, so das Ministerium für Landesverteidigung in einer Pressemitteilung.

Brüchige Neutrali...