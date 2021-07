Im nationalen Gedächtnis geblieben

Noch Jahrzehnte später erinnerte sich Mao Zedong: »Li Da­zhao wurde einer der Gründer der Kommunistischen Partei Chinas. Er stellte mich als Hilfsbibliothekar an, erst unter seinem Einfluss wurde ich Marxist-Leninist, er war ein wahrer Lehrer für mich.« Nicht nur Mao Zedong, sondern eine große Anzahl junger Leute aus dieser Zeit wie Zhou Enlai und Miao Boying wendeten sich auch aufgrund der Artikel Li Dazhaos dem Marxismus zu und schlugen den Weg der Revolution ein.

Li Dazhao wurde am 29. Oktober 1889 geboren. Im Juli 1907 wurde er für ein Studium der Politischen Wissenschaften am Beiyang-College aufgenommen. Während seiner Studienzeit war Li Redak­tionsleiter der Monatszeitschrift Yan Zhi (Politisches Gespräch) und veröffentlichte darin selbst politische Artikel. Während dieser Zeit wurden seine demokratischen Gedanken immer reifer. Im Juli 1913 begab sich Li für ein Studium nach Japan an die Waseda-Universität in Tokio und erwarb dort einen Bachelorabsch...