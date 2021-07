Zum Inhalt dieser Ausgabe | Markt unter Kontrolle Die ökonomische Reformpolitik Chinas seit Deng Xiaoping Uwe Behrens Nach knapp 30 Jahren als Volksrepublik war China Ende der 1970er noch immer ein weit rückständiges Entwicklungsland. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf betrug nur zwei Prozent des BIP der USA und nur zehn Prozent des BIP der Sowjetunion. Über 80 Prozent der Bevölkerung lebte auf dem Land, ein ebenso großer Teil der Einwohner waren Analphabeten. Die Wirtschaft war nach den Turbulenzen des »Großen Sprunges« und der Kulturrevolution geschwächt. Das war die Lage, der sich das Volk und die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) nach dem Tod von Mao Zedong 1976 gegenübergestellt sah. Die neue Führung der KPCh um Deng Xiaoping musste den Balanceakt vollbringen, die Verdienste Maos anzuerkennen, Fehler zu benennen und zugleich Lösungswege für die Zukunft zu finden. Reformen, die bereits unter dem früheren Präsidenten Liu Shaoqi in den fünfziger Jahren begannen, aber durch Mao gestoppt wurden, setzte Deng nun fort. Es gab für die anstehenden Reformen keinen Maste...

Artikel-Länge: 9041 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen