Fortsetzung von etwas

In diesem Frühjahr ist nun endlich der vorletzte Teilband, Bd. 3.1, der großen Werkausgabe von Georg Lukács im Aisthesis-Verlag erschienen. Der Band enthält Essays des ungarischen Philosophen und bedeutenden Marxisten, die zwischen 1940 und 1945 entstanden sind und die Schrift »Sozialismus und Demokratie« von 1968. Es handelt sich dabei im wesentlichen um Essays, die der »Kritiker der unreinen Vernunft« (Laszlo Sziklai) vor allem in der Absicht verfasst hat, seine (deutschen) Leser über den Faschismus aufzuklären.

All diese Texte könnte man als Epitexte zu den größeren Monographien wie etwa »Die Zerstörung der Vernunft« (1954) verstehen, beschäftigen sie sich doch mit dem seit dem Tod Georg Wilhelm Friedrich Hegels in der deutschen Philosophie grassierenden Irrationalismus. Dazu bemerken die Herausgeberinnen und Herausgeber des Bandes in ihrem Nachwort: »So setzen all diese Essays Überlegungen fort und schreiben weiter, was Lukács in seinen großen Schrifte...