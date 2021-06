Zu den Quellen der Vergiftung

Die brasilianische Übersetzung von Georg Lukács’ Buch »Die Zerstörung der Vernunft« wird zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, an dem die reaktionären Kräfte, die Kräfte des religiösen Konservatismus und der Wissenschaftsleugnung sich wieder als Protagonisten in der brasilianischen politischen Szene profilieren, nicht zuletzt wegen der Unfähigkeit der Linken, eine Alternative zu der das Land erfassenden Krise zu bieten. Die Rückkehr des Militärs an die Macht über den sogenannten demokratischen Weg der Stimmabgabe drückt vollständig aus, was Karl Marx in bezug auf die großen Tatsachen und die großen Namen der Geschichte bekräftigte, dass sie sich nämlich wiederholen: »das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce«.

Die gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Fehlentwicklungen spiegeln sich im völligen Mangel an Koordinierung im Bereich der öffentlichen Gesundheit, der Wirtschaft sowie im Rahmen der internationalen Beziehungen wider. Das Fehlen gün...