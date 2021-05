Den Samen aufbewahren

Zum Einstieg geht es gleich zur Sache. Hans-Dieter Schütt: »Landolf, vier Tote lagen in der Dürre Moçambiques.« Scherzer erwidert: »Oh, ein harter Beginn für unsere Gespräche. Es war mein schlimmster Tag in Afrika.«

Eine Mutter lag damals mit ihren drei Kindern vor ihrer Hütte. Alle vier verhungert. In der Hütte stand ein Topf mit Maiskörnern, ausreichend, um zu überleben. Doch der Mais blieb unangetastet.

Nach einer kurzen Pause bittet Landolf Scherzer darum, später über dieses traumatische Erlebnis zu sprechen.

So wenden sich die beiden anderen Themen zu. In ihrem Gesprächsband »Weltraum der Provinzen« geht es um das Leben der ostdeutschen Reporter­legende Scherzer, natürlich vor allem in der DDR. Es geht um die grotesken Verwicklungen des Alltags und den Aufstieg eines Journalisten, der vielleicht nicht übermäßig mutig oder gar wagemutig war, der es sich jedoch aufgrund seiner Beliebtheit leisten konnte, sich nicht zu verbiegen.

Scherzers größter Erfolg au...