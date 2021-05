Fragebogen für Hitler

»Appeasing Hitler: Chamberlain, Churchill and the Road to War« heißt das Buch des britischen Historikers und Journalisten Tim Bouverie im Original, und sicher lag der deutsche Titel zu nah, als dass Rowohlt ihn liegenlassen wollte. Und doch: »Mit Hitler reden«? Wer mit Nazis nicht redet, hat recht, denn Nazis lassen nicht mit sich reden und gehören dem staatlichen Gewaltmonopol überantwortet. Wer mit Nazis, die Staaten vorstehen, nicht redet, muss bereit sein, sie zu bekämpfen, und Kampf ohne Polizeigewalt heißt Krieg. Die Weimarer Republik, um die es bei Bouverie nicht geht, hätte mit Hitler nicht reden dürfen; dass es Großbritannien und Frankreich in den Jahren 1933 ff. nicht gedurft hätten, ist legitime Erkenntnis des Historikers, erlaubt aber keine Pauschalierung, um so weniger, als in der Vorbemerkung mit Blick auf das heutige Russland und seine »Politik des Revanchismus und der Aggression« von den Lehren der Geschichte die Rede ist.

