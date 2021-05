Leben im Transitbereich

Unwillkürlich denkt man beim Originaltitel von Tracey Thorns Erinnerungen an den Song der Punkband The Only Ones, »Another Girl, Another Planet« von 1978. Es ist die passende Assoziation, ist Punk doch der Silberstreif am Horizont des gelangweilten Teenagers, aus dem einmal die Musikerin und Sängerin Tracey Thorn werden sollte. Mit ihrem Jugendfreund und späteren Ehemann Ben Watts gründete sie das Duo Everything but the Girl, das außer »Missing« keine großen Hits produzierte, in den 18 Jahren seines Bestehens aber wundervoll kluge, melancholische Popmusik schuf. Everything but the Girl und vor allem Thorns erste Band The Marine Girls waren die kreativen Früchte der Vorstädte Londons, nicht der Metropole selbst.

Ennui im Idyll

Ihre musikalische Laufbahn beschrieb Tracey Thorn schon in ihrem ersten Buch, »Bedsit Disco Queen«, dem inzwischen drei weitere folgten. »Ein anderer ­Planet« (»Another Planet«) liegt nun als erster Titel in deutscher Übersetzung vor u...