Ein krankes System

Auf dem außerordentlichen Klimagipfel »One Planet Summit« im Januar schlug Ursula von der Leyen keine heiteren Töne an: »Vielleicht befinden wir uns bereits am Anfang eines Zeitalters der Pandemien.« Die Präsidentin der EU-Kommission warnte in ihrer Rede vor globalen Seuchenzügen, die die gegenwärtige Pandemie an Schäden und Todesopfern sogar noch übertreffen könnten. Und in der Tat: Virologen und Gesundheitswissenschaftler warnen seit langem vor einer wachsenden Gefahr durch Zoonosen – Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übergehen, weil der natürliche Lebensraum von Wildtieren zerstückelt wird und in der Massentierhaltung neue Krankheitserreger entstehen. Die Ursachen der Pandemie sind also auch ökologische. Corona ist dafür nur das jüngste Beispiel – und wahrscheinlich nicht das letzte.

1997 wurde das Problem zum ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit bewusst, als in China ein gefährliches Influenza-A-Virus von Wildgänsen auf Hühner und dann auf ...