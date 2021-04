»Hungrig zu Bett gehen, das kann ich auch in Ungarn«

Sie sind von Ungarn nach Deutschland gezogen, um sich hier ein gesichertes Einkommen zu erarbeiten. Doch in den fünf Monaten, die Sie im Land sind, haben Sie sehr schlechte Erfahrungen mit Ihrer Leiharbeitsfirma DG-Timework und dem Entleiher, dem Logistikkonzern Kühne und Nagel, gemacht. Wo werden Sie eingesetzt, und wie sieht Ihre Tätigkeit aus?

Ich wurde im Januar über die Zeitarbeitsfirma DG-Timework an das Logistikunternehmen Kühne und Nagel in Halle an der Saale verliehen, vorher war ich in München tätig. Heute, am 6. März, war dort mein letzter Arbeitstag. Morgen werde ich in einen anderen Betrieb nach Osnabrück versetzt. Ich habe die Modeprodukte von Zalando in dem Lager von Kühne und Nagel kommissioniert, weiterbearbeitet, verpackt und verschickt. Es ging zum Beispiel um große Margen an Schuhen für den Einzelhandel.

Können Sie etwas über Ihre Arbeitsbedingungen sagen?

Natürlich. Es wurde uns eine Anzahl von Rollwagen in der Lagerhalle hingestellt...