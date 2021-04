Dumpinglöhne durch »Dritten Weg«

Tausende Beschäftigte in der Altenpflege hatten gehofft, ihre Arbeit würde endlich mehr wertgeschätzt – doch Ende Februar wurden sie bitter enttäuscht, als der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche, die Caritas, den allgemeinverbindlichen Tarifvertrag verhinderte. Der zweite Dämpfer folgte Mitte April, als die Caritas den Tarifvertrag endgültig zum Scheitern brachte. Vorangegangen war das Bestreben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP), den zwischen ihnen ausgehandelten Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklären zu lassen. Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hätte das auf Antrag tun können – allerdings nur, wenn die Wohlfahrtsverbände der beiden großen Kirchen, also Caritas und Diakonie, zugestimmt hätten.

Vetorecht für »Dienstgeber«

Dem »Ja« der beiden Verbände kommt eine besondere Bedeutung bei: Das sogenannte Arbeitnehmerentsendegesetz räumt den beiden großen Religionsg...