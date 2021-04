Leiharbeiter als Manövriermasse

Leiharbeiter sind fast überall beschäftigt – in Industriebetrieben, auf dem Bau, in der Warenverteilung, Pflege und weiteren Branchen. In Krisenzeiten sind sie oft die ersten, die ihren Job verlieren. Das gilt auch während der Coronapandemie.

Bereits Mitte Juni 2020 setzte der Flugzeughersteller Airbus rund 1.100 von 2.900 Leiharbeitern in den Werken Hamburg, Buxtehude, Stade und Bremen vor die Tür, wie damals der Weserkurier berichtete. Anschließend sei vielen der Betroffenen auch von ihrer Zeitarbeitsfirma gekündigt worden, erklärte die Bremer IG-Metall-Geschäftsführerin Ute Buggeln, obwohl diese Unternehmen während der Pandemie Beschäftigte übergangsweise in Kurzarbeit schicken könnten.

Nach Darstellung des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) von Mitte April nutzt allerdings die Mehrzahl der entsprechenden Unternehmen das Mittel der Kurzarbeit während der Coronakrise. Laut einer Umfrage unter den IGZ-Mitgliedern hätten 75 Prozent...