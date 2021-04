Zum Inhalt dieser Ausgabe | Im Magazinformat Ostschweiz: FC St. Gallen 1879 gilt als ältester Klub Kontinentaleuropas Oliver Rast Fanzines und Fußballmagazine gibt es viele. Die Kombination beider Formate ist eher selten. Senf – Das St. Galler Fussballmagazin ist so eine. Die Herausgeber schwärmen für den FC St. Gallen 1879, kurz FCSG, den überraschenden Vizemeister der vergangenen Saison. Denn erst zweimal, 1904 und 2000, hatte das Team aus der deutschsprachigen Ostschweiz den Titel errungen. Ein Verein sonst fürs tabellarische Mittelfeld, saisonal bisweilen zweitklassig. In den Fußballannalen stehen die »Espen«, benannt nach der alten Galler Heimstätte »Espenmoos«, trotzdem: Der Klub gilt als der älteste noch bestehende der Schweiz und Kontinentaleuropas. Die Senf-Redaktion ist ein unabhängiges Kollektiv von 17 Frauen und Männern, das zwei Ausgaben jährlich inhaltlich konzipiert, Texte produziert und graphisch gestaltet. Alles unentgeltlich, wie die Kollektivisten betonen. Sie sind damit auch Meinungsmacher, wollen aber nicht für die F...

