Selbstverständlich Fan

Rückblende: 2007 beschäftigte sich die deutsche Bundesliga in ihrem DFL-Fanreport explizit mit weiblichen Fans. Vorher war dies aus Sicht der Liga nicht nötig gewesen, denn Frauen, so stellten die »Experten« damals fest, hätten erst durch die FIFA-Weltmeisterschaft zum Fußball gefunden. Sie eigneten sich auch nicht dazu, ein Fußballspiel über die volle Länge von 90 Minuten zu schauen, sondern seien eine Zielgruppe für die Aufbereitung in Zusammenschnitten, am besten umrahmt von Homestories über interessante Spieler.

Kumpel Fußball

So absurd diese Einschätzung anmuten mag, steht sie doch symbolisch für das Verhältnis des Fußballs zu Frauen, auf dem Platz und daneben. Ihre Anwesenheit ist keine Selbstverständlichkeit, sie sind eine Ausnahme und brauchen eine Sonderbehandlung, werden auf Distanz gehalten, als Fremde in der Fußballwelt behandelt.

Das beginnt damit, dass Männer, die kicken, egal ob sie dies im WM-Finale oder auf dem Bolzplatz um die Ecke tun, Fuß...