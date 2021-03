Modernes Antiquariat

Mumia Abu-Jamal

… aus der Todeszelle

»Erzählt mir nichts vom Schattenreich des Todes. Ich lebe dort. Im Landkreis Huntingdon im mittleren Süden Pennsylvanias steht ein hundert Jahre altes Gefängnis. Seine düsteren gotischen Türme verheißen nichts Gutes, zu ihren Füßen meint man den Hauch des finsteren Mittelalters zu verspüren. Wie ich verbringen ungefähr 78 andere Gefangene täglich 22 Stunden in zwei mal drei Meter großen Zellen. Die verbleibenden zwei Stunden dürfen wir unter der Kontrolle der Wachtürme draußen verbringen, in einem Käfig aus Maschendraht. Willkommen in den Todeszellen von Pennsylvania.«

Atlantik-Verlag, 237 Seiten, 5,00 Euro

Mumia Abu-Jamal

We Want Freedom

Ein Leben in der Black Panther Party

Mumia Abu-Jamal, der als Jugendlicher selbst Teil dieser revolutionären Bewegung war, schreibt 2003–2004 aus seiner Zelle im Todestrakt heraus seine lebendigen und anregenden Erinnerungen an seine Zeit in der Black Panther Party (BPP) auf. »We Want Freedo...