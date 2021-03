jW-Shop-Spezial Erich Fried 100

Erich Fried

Mitunter sogar Lachen

Erinnerungen. Mit einem Nachwort von Josef Haslinger

Erich Fried erinnert sich und erzählt Geschichten aus seinem Leben: Von den kompliziert zusammengesetzten Flüchen der Großmutter, die der Enkel schneller singt, als sie fluchen kann. Von seiner Laufbahn als Wunderkind und der ersten Einführung in Grundzüge politischen Wissens nach dem »blutigen Freitag« in Wien, die er dem Vater zu verdanken hat, der befürchtet, sein Sohn könnte in »kommunistisches Fahrwasser« geraten. Vom Einmarsch Hitlers in Österreich, der Flucht nach London und den verzweifelten Versuchen, die Familie und andere zu retten.

Verlag Klaus Wagenbach, 208 Seiten, 26,00 EuroLieferbar ab 8.4.2021!

Erich Fried

Gründe

Gedichte. Eine Auswahl aus dem Gesamtwerk

Von Klaus Wagenbach ausgewählt und mit einem Nachwort versehen, werden die wichtigsten Gedichte Erich Frieds aus seinem gesamten Werk vorgestellt: die politisch argumentierenden und die Liebesgedichte, die spra...