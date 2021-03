Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kunst zur Zeit Die neue jW-Kunstedition erkundet die Möglichkeiten und Grenzen realistischer Kunst als Teil gesellschaftlicher Reproduktion Andreas Wessel Von 1971 bis 1985 brachte die Tageszeitung junge Welt mit ihrer Grafikedition 173 Originaldruckgrafiken von 131 Künstlern »unters Volk« – insgesamt wohl mehr als 25.000 Exemplare. Etliche werden wohl heute noch die Wohnungen unserer Leser oder auch schon die ihrer Kinder schmücken, andere in Mappen oder Schubladen der Wiederentdeckung harren, einige wohl auch dem Zahn der Zeit anheimgefallen sein. Aber auch in unseren Schubladen haben sich noch ein paar druckfrische Exemplare erhalten, die zusammen mit den Blättern der neuen jW-Kunstedition im jW-Shop neue Besitzer suchen. Aber sind die Grafiken der DDR-Edition überhaupt noch aktuell? Oder sind sie nur noch Dokumente der Zeitgeschichte? Kann Kunst veralten? Kurz gesagt: nein. Wenn sie veraltet ist, dann war es nie Kunst, sondern höchstens Kunsthandwerk. Natürlich ist ein Kunstwerk über seinen Schöpfer, der als ganzer Mensch immer Teil eines Netzes sozialer, ökonomischer, kultureller und politischer Beziehu...

