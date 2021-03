Zum Inhalt dieser Ausgabe | Siebdruck, die verführerische Technik Der Grafiker und Karikaturist über seine Faszination für die Drucktechnik Harald Kretzschmar Nachdem ich als Student der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig im vierten Studienjahr 1954 intensiv noch beim alten Drucker Lange eine erste große mehrfarbige Lithographie gemacht hatte, flog als sein Nachfolger Horst Arloth (1925–2018) frisch aus Weimar ein. Und ich machte mit Beginn des Diplomjahres die zweite große Lithographie – »Zirkus NATO« – bereits mit ihm. Wir wurden dann im März 1955 davon überrascht, dass in der Aula der Hochschule eine große, umfassende Übersicht mit Serigraphien aus Finnland zu sehen war. Was da zu sehen war, riss uns buchstäblich vom Hocker: Brillante, als Schicht aufgebrachte Farben mit vom Sieb geprägten Rasterspuren. Da war, ohne Zuhilfenahme der heute obligatorischen Fotobelichtung der Siebe, noch die handwerkliche Spur zu erkennen. Wie macht man es anderswo? Die Frage beschäftigte mich sowieso permanent. Wir orientierten uns (entgegen den heute verbreiteten Legenden von der angeblichen »Einigelung« durch DDR-...

Artikel-Länge: 6383 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen