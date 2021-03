Zum Inhalt dieser Ausgabe | Von der Welt lernen Hans Modrow berichtet, welche Rolle die DDR für die VR China spielte Die Volksrepublik beging 2019 ihren 70. Geburtstag, die DDR war da bereits 30 Jahre nicht mehr existent. Der Sozialismus chinesischer Prägung erwies sich nicht nur als lebensfähiger als das sowjetische Modell. Dank seiner Innovationskraft sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht, aber auch aufgrund einer selbstbewussten und klaren Führung entwickelte sich das Land zur zweitstärksten Volkswirtschaft der Welt. Je mehr es sich aber der Welt öffnet, desto größer das Bestreben der westlichen, etablierten Mä...

Artikel-Länge: 1737 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen