jW-Autorenbibliothek

Gerd Schumann

Das Morgen im Gestern

Erkundungen eines Wessis im Osten

Wie hat sich das Leben im Osten nach dem Anschluss der DDR an die BRD verändert? Wie sieht es in Ostdeutschland heute aus? Vor allem aber: Was ist mit den Menschen dort passiert? Fragen wie diesen widmet sich der Land und Leute erkundende Journalist Gerd Schumann im vorliegenden Buch. Neben witzigen Anekdoten und Geschichten sind es empathisch geführte Gespräche, die einen tiefgründigen Einblick in das Leben nach der DDR-Zeit gewähren. Seine Erlebnisse und Beobachtungen vermitteln auf eindrucksvolle Weise die Durchsetzungskraft von Bewahrenswertem, aber auch das Ausmaß der nach 1990 angerichteten Verheerungen.

Neues Leben, 272 Seiten, 15,00 Euro

Michael Mäde

Vor dem großen Krieg

Gedichte

Entscheidendes wird geschehen./Man steht und müßte gehn./Die Gefährten, noch verharrend,/

wissen, die Debatte endet./Aufbruch also. Jetzt./Der Erste – es ist immer der Erste –/muß nun

einen Fuß vor de...