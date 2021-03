»Gott erhalte uns den Kommunismus«

An Heiligabend 1917 schrieb Rosa Luxemburg ihrer Freundin Sophie Liebknecht aus dem Breslauer Frauengefängnis einen Brief (siehe: Gesammelte Briefe, Bd. 5, Berlin 1987, S. 346 ff.), in dem sie u. a. die Ankunft eines von rumänischen Büffeln gezogenen Militärwagens auf dem Gefängnishof schilderte. Einer der Soldaten hatte dabei hemmungslos auf eines der Tiere eingedroschen. Rosa Luxemburg notierte: »Sonitschka, die Büffelhaut ist sprichwörtlich an Dicke und Zähigkeit, und die ward zerrissen … O mein armer Büffel, mein armer geliebter Bruder, wir stehen hier beide so ohnmächtig und stumpf und sind nur eins im Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht.«

Der Wiener Satiriker und Dichter Karl Kraus (1874–1936), Antimonarchist und Kriegsgegner, veröffentlichte das Schreiben im Juli 1920 in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Die Fackel (Nr. 546/550) und rezitierte es mehrfach bei Lesungen. Die Hofratsgattin Ida von Lill-Rastern reagierte auf die Publikation mit ein...