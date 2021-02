Auf die Straßen!

Im vergangenen Jahr gingen weltweit Millionen Frauen, sich nichtbinär einordnende Menschen und sich mit ihnen solidarisierende Männer auf die Straße, um am internationalen Frauenkampftag lautstark gegen geschlechts- und identitätsbezogene Ungleichheit zu protestieren. Kurz danach schlug die Coronapandemie weltweit durch. Ein Jahr später ist klar, dass diese Gesundheitskrise – nicht überraschend – auf dem Rücken von Frauen ausgetragen wird. Ein wieder erstarktes Patriarchat in Beruf und Privatleben, einhergehend mit einem Auswuchs an Gewalt und Femiziden.

Die Entwicklung verdeutlichte einmal mehr, dass nicht die Pandemie das Problem, sondern das kapitalistische System Kern der Verwerfungen ist. Daher steht eine Rückkehr zur »Normalität« auch nicht zur Debatte, »denn die Normalität war das Problem«, wie es das in Deutschland landesweit mobilisierende »Frauen*streik«-Bündnis anprangert. »Der neoliberale Umgang mit der Pandemie (hat) die systemische Gewalt ge...