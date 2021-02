Warten auf Aussöhnung

Die Palästinenser saßen fasziniert und ungläubig vor dem Fernseher, als der katarische Sender Al-Dschasira von den Protesten in Tunesien 2010 berichtete. Kurze Zeit später folgten die Massen auf Kairos Tahrir-Platz und skandierten: »Das Volk will das System ändern.« In beiden Ländern waren nach Ende der kolonialen Herrschaft durch europäische Staaten nationale Regierungen entstanden, die ihre Versprechen von Freiheit für ihre Bürger nicht hatten einhalten können. An die Stelle der kolonialen Herrschaft waren in beiden Staaten autoritäre Systeme getreten, die weiterhin voll im internationalen kapitalistischen System integriert und eben deshalb nicht in der Lage gewesen waren, andere ökonomische Entwicklungen in die Wege zu leiten.

In den besetzten palästinensischen Gebieten der Westbank, in Ostjerusalem und dem Gazastreifen unterschied sich die Situation jedoch grundlegend. Die Periode der kolonialen Herrschaft war 1948 nahezu nahtlos in Apartheid übergegan...