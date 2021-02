Europäischer Blick

In westlichen Medien hat sich die Bezeichnung »arabischer Frühlings« für die Protest- und Aufstandsbewegung in einer Reihe von Ländern Westasiens und Nordafrikas zwischen 2011 und 2013 eingebürgert. Dabei handelt es sich um einen Propagandabegriff, der die Ereignisse und ihre Protagonisten einer westlichen Deutungshoheit zu unterwerfen sucht. Es waren westliche Medien und Politiker, die den Begriff popularisierten, während dieser in der arabischsprachigen Welt bis heute unüblich ist. So verwendete in Deutschland erstmals das Handelsblatt am 28. Januar 2011 diesen Ausdruck, den sich in den folgenden Wochen alle großen Zeitungen und Sender zu eigen machten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung prägte zusätzlich das Kunstwort »Arabellion«.

Die Frühlingsmetapher ist dabei eine gewollte Analogie zum sogenannten Völkerfrühling – dem Streben nach demokratischen Freiheiten und nationaler Einheit in Europa in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Assoziationen mit ...