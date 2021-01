In der Übergangsphase

Ich möchte über die Ereignisse berichten, die sich in den vergangenen Wochen in unserem Land zugetragen haben, und über die Perspektiven der malischen Linken. Das gegenwärtige Schlüsselthema ist die Frage des Friedens und der öffentlichen Sicherheit in Mittel- und Nordmali sowie die Destabilisierung des Staates.

Wir müssen daran erinnern, dass unser Land eine sehr schwierige Zeit durchmacht: Das herrschende Regime ist gekennzeichnet durch schlechte Regierungsführung, Korruption, Ungerechtigkeiten und Rechtswidrigkeiten. Bürger, politische Organisationen und Gewerkschaften waren gezwungen, auf die Straße zu gehen und den Rücktritt von Präsident Ibrahim Boubacar Keita zu fordern. Seit dem Abgang von Keita (er trat nach einem Putsch des Militärs am 19. August 2020 zurück, jW) befinden wir uns in einer Übergangsphase. Die »Afrikanische Solidarität für Demokratie und Unabhängigkeit« (SADI) sowie die Demokratie- und Volksbewegung MDP sind in diesem Übergang prä...