Riss im Stoffwechsel

Ich möchte über Ökologie als Sozialismus sprechen. Ein Thema, das uns unvermeidlicherweise zum Kapitalismus zurückführt. Historisch nahm die Ökologie eine kritische materialistische Perspektive ein. Es lässt sich gar sagen, dass Sozialisten die Ökologie überhaupt erst entwickelt haben. Karl Marx hatte verstanden, dass der Kapitalismus systematisch Risse im Stoffwechsel zwischen Natur und Gesellschaft erzeugt. Arbeit – verstanden als produktive Aktivität des Menschen – ist der Prozess, mit dessen Hilfe der Stoffwechsel mit der Natur vermittelt wird. Die Rolle des Sozialismus bei der Entwicklung der Ökologie ist allerdings noch nicht so gut verstanden. Das hat etwas mit den historischen Spaltungen im Marxismus zu tun, die dazu führten, dass die Annahme einer »Dialektik der Natur« in der philosophischen Tradition des westlichen Marxismus zurückgewiesen wurde, während parallel dazu führende Ökologen in der Sowjetunion zum Schweigen gebracht wurden. Die Ökolog...