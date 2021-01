Herrenvolkdemokratie

Der Titel meines Vortrages heißt »Der Marsch zur Rettung Amerikas. Den Rassenfaschismus in der Ära des Trumpismus verstehen«. Ich habe meine Ausführungen auch unter dem Eindruck des Angriffs auf das Kapitol vorbereitet, als Tausende von Trump-Anhängern – viele von ihnen bewaffnet, in militärischen Uniformen und mit Gasmasken – den Komplex stürmten, um zu versuchen, die Bestätigung der Stimmen des Wahlmännerkollegiums durch den Kongress und damit die endgültige Wahl Joseph Bidens zu verhindern. Die selbsternannten »Patrioten«, die sich auf die US-amerikanische Revolution berufen, stürmten in die Rotunde des Kapitols und brachen in Kongressbüros ein, etwa in das der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Andere posierten auf dem Sitz des Vizepräsidenten der Senatskammer, trugen Südstaaten-Flaggen aus der Zeit der Sklaverei und machten Selfies.

Als all dies im nationalen Fernsehen zu sehen war, fragten sich viele von uns: »Wo ist denn nur die Pol...