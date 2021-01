Borniert im Westen

Ein außergewöhnliches und unvorhergesehenes Ereignis, die Pandemie, hat plötzlich die Normalität der kapitalistischen Ordnung in Frage gestellt und jede Form ihrer immanenten Religiosität, von der Walter Benjamin bereits vor genau einem Jahrhundert gesprochen hatte, in ihren Grundfesten erschüttert. Diesen regelrecht fundamentalistischen Kult haben Autoren wie Fredric Jameson und Mark Fisher in jüngerer Zeit in einem traurigen Slogan zusammengefasst: »Es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus«. Plötzlich und zumindest für einen Moment schien im beunruhigenden Anblick stillgelegter Fabriken und leergefegter Metropolen sowie in der Dringlichkeit, Organisation und Sinn des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu überdenken, der unkritische Glaube an die unerschütterliche Ewigkeit und Unverwundbarkeit der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Funktionsgesetze zu versagen.

Es wäre also sehr nützlich gewesen, wenn sich der We...