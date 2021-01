Trumps Erbe ist gewahrt

Als einige MAGA-(»Make America Great Again«)-Rassisten unter den wohlwollenden Augen der Capitol Police in den »Tempel der Demokratie« (EU-Ratspräsident Charles Michel) eindrangen, hat sich laut deutschsprachiger Presse weltgeschichtlich Superlativisches zugetragen. In der FAZ fabulierte Berthold Kohler von »verbrannter Erde« und »Shock and Awe – Schock und Furcht«, jener Losung, die der US-Generalstab 2003 für seine Art der Kriegführung im Irak wählte. Das kostete mit den Folgekonflikten Millionen Menschen das Leben. Die Bundesrepublik ist mörderisch mit dabei. In der Welt griff Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner zur Feder und malte ein »Menetekel von historischer Dimension« an die Wand. Zuvor hatte sein Beauftragter für die tägliche Mobilisierung des deutschen MDGA-(»Make Democracy Great Again«)-Mobs, Bild-Chef Julian Reichelt, den 6. Januar 2021 mit dem 7. November 1941, dem Tag des japanischen Überfalls auf Pearl Harbor, gleichgesetzt. Washington ...