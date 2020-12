Kultur und Barbarei

Nach sechs Stunden Fahrt auf dem Rad in praller Sommerhitze war Schluss. Es ging nicht mehr. Nicht nur das Naviga­tionsgerät war leer, auch die eigenen Kräfte versagten. Erst einmal Luft holen – auf den Stufen vor einem sowjetischen Ehrenmal. Die Beschilderung kündigte einen Ort namens Baruth an. Wie kann das sein, dass man auf dem Weg nach Lutherstadt Wittenberg in den Dahme-Spreewald-Kreis gelangt? In unerklärlichem Zickzackkurs war es vom Berliner Wedding hinaus und hinein ins Stadtgebiet, dann Landstraßen entlang gegangen, vorbei an Seen, an denen Badegäste sich drängten. Eine Straßenkarte hatte es wider Erwarten an keiner Tankstelle zu kaufen gegeben. Ob sich hier eine Unterkunft finden würde? Glücklicherweise war dies auch in den kommenden drei Wochen kein Problem. Ein Einheimischer auf der Terrasse des Restaurants schüttelte allerdings den Kopf, als er erfuhr, in welche aus seiner Sicht astronomischen Höhen die Preise geklettert waren.

Einfach aus d...