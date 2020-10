Möbeldebatten

Die DDR-Gesellschaft bewegte sich zwar wie jede andere in Widersprüchen, seit 1990 aber wird die Idee, es habe im Sozialismus Bewegung oder gar Entwicklung gegeben, für verrückt erklärt. Es gibt einen DDR-Witz: »Widersprüche sind in Ordnung, Widersprechen nicht«. Heute gilt die Umkehrung: »Nur Widerspruch gegen (genauer: Hass auf) die DDR war in Ordnung, Widersprüche – etwa im Kapitalismus – sind von Marx, also von gestern.«

Der in Berlin lebende und lehrende Kultur- und Designhistoriker Walter Scheiffele untersucht in seinem Band »Ostmoderne – Westmoderne« konkret einen solchen inneren DDR-Gegensatz. Allein das verdient in der geistigen Wüste des landläufig über den ostdeutschen Staat Publizierten eine tiefe Verneigung. Hier sei zur Illustration ausführlich zitiert: »Die zu Recht für Frieden kämpfende Politik der DDR verwickelte sich in Widersprüche, wo aus einem politischen Konstrukt eine künstlerische Form generiert wurde. Man war im aristokratischen u...