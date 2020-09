Gleich oben einsteigen

Kwakowo, ein 20-Häuser-Dorf in Pommern, ein paar Dutzend Kilometer südlich von Kolobrzeg. Rundum Hügel, kleine Seen - die typische Moränenlandschaft der Region. Untypisch ist, was Przemyslaw Jablonski in einem vor 20 Jahren als halbe Ruine gekauften und inzwischen liebevoll restaurierten, ehemals deutschen Bauernhof anbaut: Wein. Auf anderthalb Hektar, die nach Westen geneigt sind. Nicht für den Verkauf, sondern für den Eigengebrauch. Jablonski hat als Dolmetscher und Übersetzer sein Auskommen, hier hat er seine Ruhe und sein Hobby.

Sein Weißwein der Rebsorte Solaris hat nicht die Kraft eines Rieslings, aber angenehme Zitrusnoten und einen freundlichen Abgang. Die zweite weiße Sorte, Sibera, ist, wie man so schön sagt, »knochentrocken«, und es fehlt ihr etwas an Frucht. Beim Rotwein der Sorte Regent gibt Jablonski zu, dass er im Tank Eichenspäne zugibt, um dem Wein Substanz zu geben. Der Wein ist rubinrot und leicht, die zugefügte Tanninnote wirkt etwas u...