Zum Inhalt dieser Ausgabe | Das Glas halbvoll Spaniens Winzer befürchten dieses Jahr große Verluste. Der Staat will mit Subventionen helfen. Am Ende verlieren die Tagelöhner Carmela Negrete Spaniens Winzer müssen in diesem Jahr mit einem erheblichen Rückgang ihrer Einnahmen rechnen. Zu den bestehenden US-Sanktionen kommen der Einbruch im Tourismussektor und die Ausgangssperre infolge der Pandemie. »Brexit« und Klimawandel besorgen den Rest. Der Weinverband Federación Española del Vino erwartet einen Rückgang von 20 bis 40 Prozent des Nettoverkaufs. Spanien ist der weltweit größte Weinexporteur sowie drittgrößter Weinproduzent der Welt. 25 Prozent der für den Export bestimmten EU-Weine kommen aus dem Land. Weinproduktion und -verkauf machen rund ein Prozent des spanischen Bruttoinlandsproduktes aus. Im vergangenen Jahr betrug die Weintraubenernte rund 7.000 Tonnen, davon wurden mehr als 95 Prozent zu Wein verarbeitet. Die US-Sanktionen haben die Branche schwer belastet. Im Streit um rechtswidrige EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus hatte Washington im Oktober 2019 Importzölle auf europäische Produkte verhängt, die unter anderem Wein ...

Artikel-Länge: 5804 Zeichen

