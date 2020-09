Konzentrierte Massen

Am Anfang erscheint die Flasche. Sie ist die »Elementarform« der sich dem Betrachter bietenden imposanten Sammlung des Weinsortiments noch jedes Supermarkts. Quantität und Qualität unterscheiden sich derweil je nach Kette. Bei Penny lassen sich 1,5 Liter eines »lieblichen« weißen »Mivino Weins aus der EG« für 1,39 Euro erstehen, das wären bei der Füllmenge in eine übliche Weinflasche mit einem Volumen von 0,75 Liter nicht einmal 70 Cent pro Einheit. Doch die Verschnittware schafft es nicht einmal, auf Flaschen gezogen zu werden, sondern wird im Tetra-Pak feilgeboten. Ein nicht näher bestimmter Chardonnay aus »Übersee« ist – im typischen Glasbehälter – für 1,99 Euro zu haben. Teurer als 4,99 Euro ist hier keiner der angebotenen Weine. Unterhalb dieses Preises hingegen dürften in der Feinkostabteilung von Karstadt oder Kaufhof nur wenige Flaschen gefunden werden, sehr wohl aber solche für 20, 30 oder gar 50 Euro.

Dicounter und Kellereien

Ob nun bei Penny od...