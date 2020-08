Neue Konfrontation

»Mein Herz sagt nein, aber mein Kopf sagt ja«: Samuel Charap, einstiger Mitarbeiter des US-Außenministeriums, heute beim US-Thinktank Rand Corporation beschäftigt, tendiert zu der Prognose, die Trump-Regierung werde auch die letzten Reste der Rüstungskontrolle zertrümmern. Nach der Aufkündigung des INF- und des Open-Skies-Vertrags scheint Washington nun auch noch den New-Start-Vertrag, das letzte bedeutende Abrüstungsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, in Frage zu stellen. Am 5. Februar 2021 läuft er aus. Er könnte zwar um fünf Jahre verlängert werden – doch danach sieht es zur Zeit nicht aus, sehr zum Bedauern von Charap. »Die Ära der Rüstungskontrolle muss nicht notwendig zu Ende gehen«, urteilte der Mann kürzlich, »aber es scheint so, als ob sie das tut.«

Der Rüstungskontrolle den Todesstoß versetzt zu haben – das könnte neben der krassen Eskalation des Machtkampfs gegen China, der Intensivierung der Aggressionen gegen Russland und ...