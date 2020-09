Gesundheitsversorgung demokratisieren

Der neoliberale Um- und Abbau der sozialen Sicherungssysteme und der öffentlichen Daseinsvorsorge hat in den letzten Jahrzehnten die gesellschaftlichen Widersprüche drastisch verschärft. Obwohl neoliberale Ideologen von »Selbstverwirklichung« und »Eigenverantwortung« sprechen, geht es bei neoliberaler Politik in Wirklichkeit um einen Klassenkampf von oben, der auch um unsere Gesundheit geführt wird. Gesundheit und der Zugang zu Gesundheitsleistungen sind immer noch sehr ungleich verteilte Ressourcen. Das macht die Covid-19-Pandemie mehr als deutlich: Die Coronakrise hat laut einer Umfrage der WHO in 155 Ländern weltweit dazu geführt, dass die Versorgung von nichtübertragbaren Krankheiten – und damit besonders von chronisch kranken Menschen – eingeschränkt wurde. In der Folge bekommen Menschen nicht die Gesundheitsleistungen und Medikamente, die sie benötigen (aerzteblatt.de, 4.6.2020). Länder mit niedrigen Einkommen sind davon besonders betroffen. Chronis...