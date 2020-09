Wilder Streik gegen Entgeltkürzungen

Anfang Mai 2020 teilte die Leitung der »Werkstatt für behinderte Menschen« (WfbM) im rheinland-pfälzischen Bernkastel-Wittlich ihren behinderten Beschäftigten mit, dass sie aufgrund der schwierigen Auftragslage gezwungen sei, ihren Monatslohn um rund 30 Prozent auf 141 Euro zu kürzen. Die Beschäftigten der Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) reagierten mit der Organisation eines wilden Streiks. Sie erschienen zwar weiterhin zur Arbeit, erledigten aber nicht mehr ihre üblichen Aufgaben. Statt dessen verteilten sie Plakate auf dem Betriebsgelände, mit denen sie ihre Kollegen aufriefen, es ihnen gleichzutun.

Streiks in Werkstätten sind sehr ungewöhnlich. In der Regel gelingt es WfbM-Leitungen, interne Konflikte von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Werkstattbeschäftigte sind keine Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes und haben deshalb auch kein Recht zu streiken. In Wittlich hielt sie das aber nicht davon ab, ihre Arbeitskraft nicht...