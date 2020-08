Egon Erwin Kischs Sozialreportage zum Stammsitz des Bayer-Konzerns in Leverkusen erschien 1927 im KPD-Zentralorgan Rote Fahne unter der Überschrift »Das giftige Königreich am Rhein«. Darin schildert der »rasende Reporter« die verheerenden gesundheitlichen Folgen in der Farbstoffproduktion des damals zum IG-Farben-Konglomerat gehörenden Unternehmens. Sein Fazit: »Erschütternde Blässe und Abgezehrtheit sind bei den Arbeitern von ›Jammerkusen‹ die Regel.«

Klagen über die durch seine Produktion verursachten Umweltbelastungen begleiten den Multi Bayer seit seiner Gründung im Jahr 1863. Bereits ein Jahr nach der Inbetriebnahme der Fertigungsanlagen musste das Unternehmen die ersten Entschädigungen zahlen. Immer wieder kam es zu Protesten. Im Juni 1889 etwa unterzeichneten 66 Anwohner eine Eingabe an die Königliche Regierung. Die Flüsse in der Nähe der Werke missbrauchte Bayer als »Opferstrecke«, die Wupper glich damals »meistens einem Tintenstrom«, hieß es in z...