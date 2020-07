Bolivarische Mission

In zahlreichen Stadtteilen der venezolanischen Hauptstadt Caracas sowie im Stadtzentrum trifft man sehr häufig auf die großen Gebäude der »Gran Misión Vivienda Venezuela«, dem großen staatlichen Wohnungsprogramm des Landes. Sie fallen auf durch ihre Architektur und oft auch durch Wandbilder sowie einen auf die Fassade gemalten Schriftzug des ehemaligen Präsidenten und politischen Führers der Bolivarischen Revolution, Hugo Chávez. Während auf der ganzen Welt Menschen aufgrund der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise um ihre Wohnungen bangen mussten und müssen, hat am 29. Mai das Wohnungsministerium Venezuelas im Rahmen des nationalen Bauprogramms 100.000 neue Sozialwohnungen an die Bevölkerung vergeben. Die Regierung und Präsident Nicolás Maduro feierten dies als »wichtigen Meilenstein der Bolivarischen Revolution«.

Nach offiziellen Angaben sind seit Beginn der »Gran Misión« vor neun Jahren bereits 3.100.000 Sozialwohnungen errichtet und an...