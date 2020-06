Konzentration und Zentralisation

Auf einer bestimmten Stufe der Geschichte bringt das Wechselspiel zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen gesetzmäßig die »neuen« Monopole hervor. Die Gesetze des Kapitalismus bewirken, dass die freie Konkurrenz umschlägt in das Monopol. Der Drang, höchste Profite zu erzielen, treibt die Entwicklung der Produktivkräfte voran, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in hohem Tempo und nie gekanntem Ausmaß.

Technische Revolution

Neue Produktionsverfahren revolutionieren die Stahlgießereien: die Bessemerbirne (1855), der Siemens-Martin-Ofen (1864), die Inbetriebnahme von Hochöfen, die Ende der 1870er Jahre eine Tagesleistung von 100 Tonnen erbringen. Neue Verfahren auch in der chemischen Industrie, z. B. bei der Erzeugung von Farbstoffen, Sprengstoffen, Düngemitteln oder die großtechnische Herstellung der Schwefelsäure. Große Veränderungen im Transportwesen und der Energiewirtschaft: Der Eisenbahnbau geht weiter; in den 1890er Jahre...