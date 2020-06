Steigende Schulden, faule Kredite

Die Weltwirtschaft schlittert in eine große Depression. David Graeber, dessen Buch »Schulden. Die ersten 5.000 Jahre« 2011 große Diskussionen auslöste, befürchtet, dass die Fehler der Finanzkrise von 2008 wiederholt werden. Damals habe es zeitweilig eine öffentliche Debatte gegeben: »Man hat endlich grundsätzliche Fragen gestellt: Was ist Geld? Was sind eigentlich Schulden? Aber irgendwann hat man plötzlich entschieden: ›Halt, wir lassen das jetzt wieder. Lass uns so tun, als sei das alles nie passiert! Lass uns alles wieder so machen wie vorher!‹, sagte Graeber zu Zeit online am 31. März. »Und die neoliberale Politik und die Finanzindustrie haben einfach so weitergemacht.«

Die Vorschriften für Banken wurden in den vergangenen Jahren immer weiter gelockert. Weil die Regierungen in den USA und in der EU einen strikten Kürzungskurs verfolgen, Löhne niedrig gehalten werden und staatliche Investitionen gering ausfallen, sind die Notenbanken eingesprungen, um ...