Zum Inhalt dieser Ausgabe | Endlich lacht hier mal einer! Von Botticelli bis zum Bauern im Palast der Republik: Die Autobiographie des Malers Wolfram Schubert Peter Arlt Mit der Spatzen Getschilpe, einem morgendlichen Farbenüberfluss und »Mehlbeern« eines alten Birnbaums steigt der Maler Wolfram Schubert ins Erzählen seines Lebens ein. Der Frühaufsteher, dem mit 93 Jahren das Sehen, aber nicht mehr das Hören geblieben ist, spannt einen weiten Bogen, verbindet Gegenwärtiges mit früheren Erlebnissen. Als die blonde Swetlana über das Feld auf ihn zukam, glich sie den schönen kräftigen Frauen des venezianischen Renaissancemalers Jacopo Palma il Vecchio, die er von Kunstdrucken des Seemann-Verlags seines Vaters kannte. Oder der Empfang nach der Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft, bei dem in Frankfurt an der Oder tatsächlich für den Dienst bei der kasernierten Polizei geworben wurde – die Erinnerung brachte ihm später den Christus von einem Holzschnitt Otto Pankoks vor Augen, der das Gewehr über dem Knie zerbricht. Anhand von Tagebucheinträgen erinnert sich Schubert etwa daran, wie sich in Liedern seine Träume verfingen oder...

Artikel-Länge: 5401 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen