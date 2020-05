»Reißt die Judensterne ab«

Im Verlag Edition Ost erschien 1996 die Biographie des jüdischen Kommunisten Kurt Julius Goldstein (1914–2007), verfasst von den Schriftstellern Rosemarie Schuder (1928–2018) und Rudolf Hirsch (1907–1998): »Nr. 58866: ›Judenkönig‹«. 2004 veröffentlichte der Papyrossa-Verlag eine zweite Auflage.

Goldstein war seit 1930 Mitglied der KPD, Soldat in den Internationalen Brigaden im Spanien-Krieg, wurde nach dessen Ende in Südfrankreich interniert, an die Nazis ausgeliefert und nach Auschwitz deportiert. Er verrichtete Sklavenarbeit in einer Kohlengrube und war Zeuge der Selbstbefreiung des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar. Nach 1945 arbeitete er zunächst für die KPD in seiner Heimatstadt Dortmund, siedelte 1951 in die DDR über und war seit 1956 beim Rundfunk tätig, von 1969 bis 1978 als Intendant des Deutschlandsenders (ab 1971 Stimme der DDR). Er war Ehrenpräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Ehrenvorsitzender der Vereinigung der Verfolg...