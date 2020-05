»Berlin lebt auf«

Am 16. April 1945 begann nach gründlicher Vorbereitung die Berliner Operation der Roten Armee. Sie war in ihrem Ausmaß, nach Zahl der teilnehmenden Truppen und deren Ausrüstung sowie hinsichtlich der Hartnäckigkeit in der Kampfführung und den daraus resultierenden Verlusten eine der größten Schlachten des Zweiten Weltkrieges. Sie brachte dessen Ende in Europa.

Seit dem 21. April drangen die sowjetischen Truppen durch die Berliner Vororte in das Innere der Stadt vor, in der über zwei Millionen Frauen und Kinder, Alte und Kranke, oft ohne Lebensmittel und Wasser, in Angst und Schrecken lebten. Stadtteil auf Stadtteil wurde besetzt. Am 25. April wurde der Belagerungsring um die Stadt geschlossen. Nach zehn Tagen und Nächten schwerer Kämpfe wehte am Morgen des 1. Mai über dem zerstörten Reichstagsgebäude das rote Banner des Sieges. Am Tag darauf stellten die Reste der geschlagenen Wehrmacht den Widerstand ein.

Tausende Soldaten und Offiziere der Roten Armee s...