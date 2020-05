Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten

In Danzig 1935 geboren, nach Kriegsende mit der Familie ausgesiedelt und nach langer Fahrt in Nauen gelandet, studierte und wirkte ich dann in Berlin. Die Kindheitserlebnisse prägten nachhaltig mein Leben. Danzig wurde durch Hitlerdeutschland erst überfallen und dann »heim ins Reich« geholt. Durch das Gesetz »Wiedervereinigung der Freien Stadt Danzig mit dem Deutschen Reich« vom 1. September 1939 wurden die Freie Stadt Danzig und der sogenannte Korridor zum Reichsgau Danzig-Westpreußen. (Reichsgesetzblatt 1939 Teil I, Seite 547) Wir waren Deutsche »zweiter Klasse«. Mein Vater Paul Ivertowski, Arbeiter auf der Danziger Werft, war Antifaschist und aktiver Widerstandskämpfer. Er wurde 1934 verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt. Meine Mutter Maria, meine ältere Schwester Erika und ich standen nun unter Aufsicht. Damit waren wir diskriminiert und wurden gemieden. Meine Mutter versuchte, diese Isolation auszugleichen. Sie erzählte uns von der Sowjetunio...