Noch einig über den Feind

Konew: Die sowjetischen Truppen zogen weiterhin unaufhaltsam nach Westen, wo die Verbündeten auf sie zurückten. Um die Maßnahmen im Kampf gegen den gemeinsamen Feind abzustimmen und ein unkontrolliertes Zusammentreffen der alliierten Streitkräfte unter dem Kommando der Roten Armee und dem der Westalliierten zu vermeiden, wurde am 20. April festgelegt, welche Zeichen und Signale die sowjetischen und die amerikanisch-britischen Truppen verwenden. Am 24. April wurde vereinbart, sich am Ufer der Elbe zu treffen. Und am nächsten Tag, dem 25. April, fand in der Mitte Deutschlands, an der Elbe, das historisches Treffen zweier alliierter Armeen – der Roten Armee und der amerikanischen – statt. In der Region Torgau traf sich die Vorausabteilung der 58. Gardeschützendivision der 5. Gardearmee der 1. Ukrainischen Front mit Patrouillen der 69. Infanteriedivision der 1. US-Armee. Bald erreichten sowjetische Truppen die Elbe. Und in der Region Riesa überquerten sie sog...